Rui Rio não quer deixar cair o caso Manuel Pinho. Para o manter na agenda, o líder do PSD volta esta segunda-feira à carga, através do grupo parlamentar.

Rio tinha anunciado no Conselho Nacional na passada quarta-feira que o PSD ia insistir na audição ao ex-ministro da Economia de José Sócrates, ainda antes de Manuel Pinho ser chamado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito às rendas do sector energético. Por isso, o grupo parlamentar social-democrata entregou hoje um requerimento para chamar Pinho a prestar esclarecimentos sobre o facto de ter alegadamente recebido 14 mil euros por mês do GES quando exercia funções como governante.





O requerimento é, na realidade, um convite, porque ao contrário do que sucede nas comissões de inquérito, não há qualquer sanção para quem não aceite ir ao Parlamento prestar esclarecimentos.





Ainda assim, o PSD insiste com este requerimento por entender que o facto de Pinho ter deixado de ser arguido - por motivos formais - deita por terra o argumento do seu advogado de que o ex-ministro só poderia falar aos deputados depois de ser ouvido pelo Ministério Público.





No requerimento, os deputados sociais-democratas defendem "ser imperativo convidar o então governante responsável pela tutela do sector, Dr. Manuel Pinho, a poder pronunciar-se com a maior urgência possível nesta Comissão" sobre as notícias de que teria sido pago pelo GES quando era ministro da Economia.