O momento em que António Costa assinou acordos com BE, PCP e PEV para tirar o poder a Pedro Passos Coelho mudou tudo. E se o passismo era a cola que unia a esquerda, o costismo pode muito bem ser a argamassa que junta a direita. Mesmo que essa direita inclua o Chega. É com base nesta premissa que se olha no PSD para o acordo nos Açores com o partido de André Ventura. Há quem esteja contra, quem seja a favor e quem jure não haver qualquer acordo, mas a análise volta sempre ao pecado original da geringonça.

Deixou de se discutir políticas e passou-se a discutir blocos", comenta Mauro Xavier, o ex-líder do PSD Lisboa, que acha que se justifica somar todos os votos, "incluindo o PAN" para formar maiorias que inviabilizem a governação socialista. "Quando António Costa deixar de ser primeiro-ministro, devem-se normalizar as relações entre partidos" e dar a possibilidade de governar a quem tem a maioria dos deputados, viabilizando pela abstenção o programa do governo e o primeiro orçamento. Enquanto isso não acontece, a matemática política vai falar mais alto. "Vamos ter de usar o pragmatismo todo para tirar Costa do poder", assume, ressalvando que "nunca o PSD deve ceder em princípios".Este "pragmatismo" domina o discurso dos que acreditam que não faz sentido falar em cordões sanitários à volta do Chega. Mesmo que não se encontre no PSD quem faça a defesa do partido de Ventura. "Na política todas coisas mudam. Há 40 anos era impossível um acordo entre PS e PCP", observa o deputado Cristóvão Norte, que ataca o Chega pelas ideias "incompatíveis com uma sociedade plural e aberta", mas entende que "a circunstância de 2015 altera radicalmente o processo político em Portugal" e faz com que o grande objetivo seja "encontrar maiorias parlamentares com acordo ou sem acordo".