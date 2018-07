O PSD e o CDS-PP receberam cerca de 100 mil euros de subvenção pública pela campanha eleitoral das legislativas de 2015 aos quais não tinham direito, concluiu a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP).A Entidade de Contas considerou que estes pagamentos feitos aos partidos são "absurdos" e contrários à lei nacional. No realtório sobre as contas da campanha de 2015, citado pela TSF, a ECFP conta que em causa está a candidatura, isolada, do PSD e CDS-PP aos círculos da Madeira e Açores nas legislativas de 2015. Estes foram dois dos círculos em que os dois partidos não concorreram coligados.Segundo a ECFP a lei é clara e só têm direito à subvenção os partidos que se candidatem a pelo menos 51% dos lugares no Parlamento, sendo que, isoladamente, o CDS-PP só concorreu a 2,6% e o PSD a 4,8%.A Entidade diz que não faz sentido somar as candidaturas isoladas às candidaturas em coligação do resto do país, já que assim os partidos das coligações "concorreriam, no seu somatório, ao dobro ou triplo dos mandatos previstos para cada círculo".A ECFP admitiu não poder fazer nada relativamente a esta situação pois a decisão de atribuir estas subvenções cabe à Assembleia da República, admitindo que a solução adoptada quer pelos partidos quer pelo Parlamento - responsável por pagar as subvenções - é "absurda e, lamentavelmente, não foi minimamente ponderada".

Para a ECFP, o PSD recebeu 90 mil euros indevidamente e o CDS 8 mil euros.