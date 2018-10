Descida do ISP sobre a gasolina vai ser compensada com o aumento da taxa de carbono, ataca o PSD, que garante que é por isso que o Orçamento prevê um aumento da receita com os impostos sobre combustíveis. Governo assegura que não.

O deputado do PSD Cristóvão Norte diz que a descida do ISP anunciada por Mário Centeno "é uma monstruosa encenação" e um "brutal embuste". Porquê? Porque, apesar de os impostos sobre a gasolina descerem três cêntimos, o Governo prevê um aumento da receita dos impostos sobre os combustíveis no valor de 213 milhões de euros em 2019.



Para Cristóvão Norte, isso acontece porque "o aumento da taxa de carbono é superior à descida" do ISP sobre a gasolina.



"Quem diz que desagrava, no fim de contas agrava", atacou o deputado social-democrata, lembrando que a descida não beneficiará muitos contribuintes porque "80% dos portugueses usam gasóleo".



O ministro da Economia nega esta leitura do PSD. E garante que o aumento da receita não se fará à boleia do aumento da taxa de carbono.



Pedro Siza Vieira assegura que o aumento da colecta de impostos sobre combustíveis fósseis se vai dever ao "aumento da procura" porque "o crescimento da actividade económica gera um aumento das deslocações".



"Não é por via de nenhum agravamento das taxas de impostos", assegurou Siza Vieira.