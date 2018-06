O PSD traça um cenário negro da Justiça, que considera urgente reformar.

"Assiste-se a um desapontamento generalizado, com um clima de crispação como há muito não se via. Todos os dias se anunciam contestações, muitas delas com marcação de greves e outras formas de lutas – guardas prisionais, funcionários judiciais, etc", nota o deputado social-democrata José Silvano, que se mostra aberto a entendimentos com os socialistas na área da Justiça, mas não apresentou ainda propostas concretas sobre a matéria.

"Vamos apresentar um documento, com propostas concretas, ainda nesta sessão legislativa para ser debatido e até alterado por todos os que queiram ajudar a fazer isto: partidos, cidadãos e agentes judiciários", anunciou Silvano, que citou Rui Rio para vincar a disponibilidade do PSD para um acordo.

"Ninguém está aqui contra ninguém. Estamos contra um sistema que não funciona e a favor dos cidadãos", disse, recuperando as palavras proferidas por Rio na semana que o líder do PSD dedicou à área da Justiça.

A abertura para discutir uma reforma da Justiça foi, de resto, a única mensagem que o PSD quis que ficasse deste debate potestativo agendado pelos sociais-democratas. "Não trazemos medidas concretas, trazemos é vontade de fazer", afirmou José Silvano, perante as críticas de PS e BE pela ausência de propostas.

De resto, o também secretário-geral do PSD tinha concluído a sua intervenção inicial com um apelo aos outros partidos no sentido de iniciar negociações para uma reforma da Justiça.

"Temos, por isso, que unir vontades e, com sentido de Estado e sentido patriótico, fazer um esforço que contribua para essa reforma", declarou o deputado, que deixou as linhas gerais do que o seu partido quer para este sector.

"Há que dotar a justiça do muito que ela carece: maior celeridade, mais meios, melhor gestão, maior programação dos investimentos, melhor qualidade legislativa, maior especialização, melhores conhecimentos técnicos, mais recato no seu funcionamento, melhor cumprimento do segredo de justiça e maior eficácia no combate à corrupção", afirmou José Silvano.