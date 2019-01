Paula Teixeira da Cruz diz que os deputados não receberam convocatória para o Conselho Nacional, ao contrário do que é costume.

Apesar de todos os parlamentares sociais-democratas serem membros participantes (sem direito a voto) no Conselho Nacional, os deputados do PSD não receberam a convocatória para estarem presentes na reunião daquele órgão que decorre hoje no Porto a partir das 17h.



"Nós nem sequer recebemos convocatórias", afirmou a deputada Paula Teixeira da Cruz aos jornalistas minutos antes de se iniciar a sessão plenária que decorre na Assembleia da República.



Teixeira da Cruz diz mesmo que "ao contrário do que é natural" os parlamentares foram excluídos das convocatórias enviadas.



A ex-ministra de Passos Coelho classificou mesmo como "um desrespeito pela Assembleia da República" a hora e o local escolhidos para a reunião do Conselho Nacional.



Isto porque a reunião foi convocada para o Porto a uma hora em que ainda há trabalhos parlamentares a decorrer.



Paula Teixeira da Cruz lembrou que "há 15 dias que a agenda estava definida" no Parlamento e que além do plenário "há uma comissão de inquérito muito importante a decorrer", a comissão ao furto de Tancos.



Recorde-se que todos os deputados são membros por inerência do Conselho Nacional, mas que há entre os parlamentares 16 conselheiros com direito a voto (alguns por serem líderes de distritais, outros por serem membros eleitos).