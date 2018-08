Através da sua conta oficial no Twitter, o PSD fez um ataque personalizado à jornalista Sofia Rodrigues e a um artigo da sua autoria publicado no diário. Ironicamente, o partido escreve que "a rigorosa Sofia Rodrigues do Público continua a sua cruzada", terminando com uma provocação à profissional, mostrando-se "ansiosos pelo próximo trabalhinho para ficar a saber os nomes dos dois ameaçadores".

Em causa está uma notícia do jornal Público publicada esta segunda-feira onde é relatado que dois membros da Comissão Política Nacional do partido terão ameaçado demitir-se devido a falta de consenso no PSD na proposta que estão a preparar relacionada com a área da saúde.





A rigorosa Sofia Rodrigues do @Publico continua a sua cruzada e, hoje, "informa" que dois membros da CPN ameaçaram demitir-se. Estamos ansiosos pelo próximo trabalhinho para ficar a saber os nomes dos dois ameaçadores. https://t.co/raC9IMFn8D pic.twitter.com/8aUVfP1PG7 — PSD (@ppdpsd) 20 de agosto de 2018





O Partido Social-Democrata não ficou por aqui: horas depois, escreveu um novo tweet a criticar a jornalista que acompanha o partido há vários anos, questionando se o artigo da jornalista terá alterado "a ordem dos trabalhos" do próximo Conselho Nacional.





Na mesma "notícia", a mesma Sofia Rodrigues anuncia que o documento do CEN para a política de Saúde já não vai ao Conselho Nacional. Falta apenas saber se também já alterou a ordem de trabalhos. https://t.co/KipXZpgwxY — PSD (@ppdpsd) 20 de agosto de 2018





Também o antigo secretário de Estado do PS e ex- conselheiro de Passos Coelho, António Nogueira Leite, comentou o assunto no Twitter, escrevendo que "o PSD [está] a comunicar à moda da traulitânia. Sad."





O PSD a comunicar à moda da traulitânia. Sad — ANL (@AntNLeite62) 20 de agosto de 2018