Em declarações à saída da Assembleia da República, Carlos Silva afirmou que o partido está "muito preocupado com o que o Governo tem feito com a CP".



Já esta quinta-feira o CDS tinha reagido à notícia do Observador. "É normal e natural que quem tem comboios especiais, não sei se com catering ou sem, provavelmente, com ar condicionado, não esteja preocupado com a situação dos portugueses, que é de comboios que não existem, que não funcionam em condições", disse o deputado do CDS Telmo Correia.



Já António Costa, o primeiro-ministro, disse esta sexta-feira, durante uma visita aos Passadiços do Paiva: "Trata-se de um serviço comercial absolutamente normal, afecto a qualquer tipo de cliente".



Ao mesmo jornal, a CP afirmou: "A empresa realiza comboios especiais para todos os clientes que os solicitam, sejam entidades de naturezas diversas, empresas, associações, grupos de cidadãos, clubes desportivos, partidos", dizendo ainda que é necessário estarem reunidas as "condições operacionais para os realizar".

O PSD considera "inaceitável" um comboio da CP em regime especial poder atrasar as restantes composições para transportar elementos do Partido Socialista para assistirem à rentrée política. Carlos Silva, deputado do PSD, considerou que a empresa pública está a prestar "um frete" aos socialistas, criticando a prioridade que o comboio terá sobre todos os outros serviços deste sábado.A notícia de que o Partido Socialista tinha alugado um comboio para o efeito, avançada esta quinta-feira pelo Observador, provocou indignação entre os sociais-democratas, apesar de ser um serviço que a empresa pública oferece de forma algo regular. "Sabemos que este tipo de serviço tem sido prestado ao longo do tempo pela CP, mas sabemos também que ultimamente tem sido recusado", lembrou Carlos Silva, referindo-se a pedidos semelhantes que terão sido recusados devia à "falta de material".Um dos exemplos que o jornal online lembra do fim desses serviços especiais é o comboio do Benfica, que costumava recorrer a este tipo de aluguer para trazer para Lisboa adeptos de todo o país, mas ao qual a CP pôs fim.À semelhança do CDS-PP, cujos dirigentes andaram, no início da semana a percorrer o país de comboio, também os sociais-democratas estiveram reunidos com os sindicatos do sector, que se queixaram "da falta de manutenção" do material circulante.