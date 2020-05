PSD concorda com segunda fase de reabertura, mas está preocupado com creches

O presidente do PSD, Rui Rio, concorda que o Governo avance com a segunda fase de desconfinamento, mas mostrou-se preocupado com a reabertura das creches e das praias."Estamos de acordo com o que o Governo quer fazer, não vejo outra estratégia que não esta", afirmou Rui Rio nesta quinta-feira, 14 de maio, depois de uma reunião com o primeiro-ministro sobre a passagem à segunda fase de reabertura da economia, que arranca na segunda-feira.No entanto, o líder social-democrata mostrou-se preocupado com a reabertura das creches. "É a parte mais difícil", afirmou. Outra situação "muito difícil" é a abertura da época balnear, considerou.Rui Rio disse que se vai manter o apoio às famílias até ao fim de maio (tal como o Negócios já tinha noticiado), período que vai servir para monitorizar a situação e eventualmente avançar com ajustamentos.O presidente do PSD mostrou-se ainda preocupado com uma eventual segunda vaga, considerando que nessa altura não se vai poder "fechar tudo" como se fechou nestes dois últimos meses.