O anúncio foi feito no site do partido, enquanto decorria a reunião da bancada parlamentar do PSD. "O Partido Social Democrata apresentará um projeto de Revisão Constitucional até ao final da atual sessão legislativa ou, no máximo, até ao início da próxima".



Não se percebe se isto acontecerá durante o período ordinário de revisão constitucional, que obriga à entrega de propostas no máximo até 10 de abril.



A nota explica que "a decisão foi tomada na sequência da reunião da Comissão Política Nacional do Partido, que deliberou aproveitar o atual momento político para o fazer, já que este processo pode ter lugar de cinco em cinco anos, o que coincide exatamente com o ano em curso".



No entanto, Rui Rio não quis esclarecer se o projeto acompanhará a revisão pedida pelo Chega ou que matérias contemplará.



Confrontado pelos jornalistas, o líder social-democrata remeteu todos os esclarecimentos para mais tarde.



No site adiantava-se apenas que "a proposta contemplará algumas propostas que o PSD tem vindo a defender e que necessitam de uma revisão da Constituição".

A reforma do sistema eleitoral e da Justiça são temas que têm vindo a ser falados por Rio que necessitam de uma revisão constitucional.