A votação dividiu as bancadas do PS e do CDS-PP.

O voto em bloco do PSD foi hoje decisivo para a aprovação final da lei que permite a engenheiros assinarem projectos de arquitectura, fortemente criticada pela Ordem dos Arquitectos.



Entre os socialistas, 42 deputados, incluindo o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, votaram contra, superando as cerca de três dezenas de parlamentares que optaram pela abstenção, entre os quais o líder da bancada do PS, Carlos César.



No CDS-PP, a líder centrista Assunção Cristas e mais seis deputados votaram contra, tendo-se registado nove abstenções na bancada dos democratas-cristãos.



O diploma, um texto de substituição resultado de projectos do PSD e PAN, acabou por ser aprovado com os votos dos sociais-democratas, PCP, PEV e PAN.



Apesar do voto em bloco da bancada do PSD, alguns deputados sociais-democratas anunciaram que se ausentariam da sala por terem interesse particular na matéria.



A ausência dos parlamentares do PSD levou a deputada do PS e ex-bastonária da Ordem dos Arquitectos Helena Roseta a pedir uma votação nominal.



O requerimento a solicitar a votação nominal mereceu a oposição do próprio presidente da Assembleia da República e foi chumbado por larga maioria.