A indicação de Carlos Pereira para a Entidade Reguladora do Sector Energético foi o tema forte da intervenção de Fernando Negrão no debate quinzenal.

Fernando Negrão não tem dúvidas de que o motivo para Carlos Pereira ser o nome escolhido pelo Governo para a ERSE é político. Para o provar, o líder parlamentar social-democrata trouxe ao debate com o primeiro-ministro uma lista de citações do ainda deputado socialista contra a indicação do independente Paulo Cafôfo como candidato socialista ao Governo Regional da Madeira.



O mal-estar entre Carlos Pereira e Cafôfo, o presidente da Câmara do Funchal tido como próximo de António Costa, é público e, para o PSD, ajuda a explicar a nomeação de alguém que, segundo Fernando Negrão, "não tem currículo" nem oferece condições de independência para liderar a ERSE.



Costa insistiu, contudo, na ideia de que que o currículo de o antigo líder do PS Madeira foi validado pela CRESAP e sublinhou faltar ainda "o parecer da Assembleia da República", que não é vinculativo, mas que o primeiro-ministro mostrou ter vontade de respeitar.



Sobre as tensões no PS Madeira, em ano de eleições regionais, nem uma palavra de António Costa, que rejeitou também a ideia de que um deputado não possa sair directamente para uma entidade reguladora. "Não há nada na lei que o impeça", respondeu a Negrão.