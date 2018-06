Os estatutos do PSD não deixam margem para dúvidas. "O símbolo do Partido é formado por três setas, de cor preta, vermelha e branca, que representam os valores fundamentais da Social-Democracia: a liberdade, a igualdade e a solidariedade", lê-se no número 1 do artigo 4.º. O número dois diz que o "PPD/PSD adopta como sua a cor de laranja".Isto era verdade até Rui Rio chegar à liderança. Mas parece já não ser. As setas desapareceram no logo no Congresso em que Rio se sagrou líder e agora também já não estão no site."Quem desenhou o novo site do PSD precisa urgentemente de umas aulas elementares de Design, Webdesign e de UI/UX. Nem vou falar da 'grelha' utilizada, ou ausência dela, nem da estrutura demasiado básica para a complexidade que o volume de informação existente exige. Já agora, desde quando existe uma versão do logótipo do PSD sem o símbolo, e num laranja que não é de nenhum dos Pantones seleccionados?", nota na sua página de Facebook Arnaldo Costeira, especialista em comunicação política e militante do PSD.Arnaldo Costeira ilustra o post crítico em relação à mudança de imagem com uma série de logótipos de várias instituições todas elas identificadas com a sigla PSD para demonstrar a importância de manter o logótipo que existe desde a fundação do partido."Há coisas com que não se deve brincar, e uma delas é o símbolo", frisa o especialista, num post no qual a militante Virgínia Estorninho anuncia que irá fazer uma manifestação caso a direcção do partido não volte atrás com a mudança do logo."Amigos, ou as setas voltam aos documentos do PSD, ficha de inscrição, Povo Livre e outros ou como avisei hoje o Secretário Geral, organizarei uma manifestação junto à Sede", garante Virgínia Estorninho num comentário.Contactado pelo Público, o secretário-geral do partido, José Silvano, explica que a mudança de imagem aconteceu antes de ser eleito para o cargo, mas admite que o símbolo possa voltar a ter as setas que o caracterizavam desde a fundação.