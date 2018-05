PS quer travar despejos em curso

O PS quer travar os despejos em curso. "Ficam suspensas as denúncias já efectuadas pelo senhorio", estabelece a proposta que vai hoje a votos no grupo parlamentar sobre habitação.

A alteração é noticiada pelo Diário de Notícias que indica que a medida abrange inquilinos com mais de 65 anos ou com grau de incapacidade igual ou superior a 60% desde que residam há mais de 15 anos no imóvel.

A proposta de alteração ao projecto inicial do PS tem um novo artigo sobre a "suspensão de procedimento especial de despejo", no balcão nacional de arrendamento, e "acção de despejo", em processo judicial.