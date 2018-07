O líder parlamentar do PS afirmou esperar que as negociações do próximo orçamento sejam caracterizadas pelo "indispensável sentido de responsabilidade".

O líder parlamentar do PS afirmou hoje esperar que as negociações do próximo orçamento sejam caracterizadas pelo "indispensável sentido de responsabilidade", manifestando-se convicto que os parceiros da esquerda não querem voltar a uma situação de isolamento político.



Carlos César falava na abertura da sessão plenária das Jornadas Parlamentares do PS, num longo discurso em que se referiu às negociações do Orçamento do Estado para 2019.



"É uma apreciação que esperamos que seja concluída o mais depressa possível, que seja marcada pela convergência e pelo indispensável sentido de responsabilidade dos que estão envolvidos nesse diálogo. Outra coisa que não se espera dos partidos que certamente que se orgulham dos resultados destes três anos de actividade governativa, até porque nem o PS se desviou do seu percurso, nem os partidos que têm apoiado o Governo querem voltar a um regime de isolamento e a uma falta de influência na política portuguesa", declarou Carlos César, numa alusão ao Bloco de Esquerda, PCP e PEV.



No contexto destas advertências, o presidente do Grupo Parlamentar do PS advogou depois que, para trás, na presente legislatura, "estão três anos de superação de dificuldades e de grandes realizações, em que se contou com a colaboração activa do PEV, PCP e Bloco de Esquerda".



"Uma colaboração que também gostaríamos de ter obtido, com maior comprometimento, em outras processos reformistas, caso das questões da descentralização ou do Plano Nacional de Investimentos", afirmou - aqui numa alusão a áreas de acordo entre o Governo com a actual direcção do PSD.



Em relação ao próximo quadro financeiro plurianual, Carlos César disse esperar que a próxima década seja de convergência de Portugal com a média da União Europeia.



"Temos de concretizar uma estratégia que seja possível ultrapassar problemas de desigualdades, como as que sentimos no interior do país, em particular no Alentejo", declarou, num período final da sua intervenção em que elogiou "a forma coerente e destemida como o primeiro-ministro, António Costa, tem defendido o país junto da União Europeia".



Carlos César saudou ainda a recente eleição do antigo ministro e dirigente socialista António Vitorino para director-geral da Organização Internacional das Migrações.



"O PS está uma vez mais muito orgulhoso por alguém, saído das suas fileiras, ocupar um lugar tão honroso e tão importante no plano internacional", acrescentou.