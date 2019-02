Este comité é o organismo que os socialistas querem utilizar para analisar as eventuais irregularidades cometidas pelos deputados na Assembleia da República.

O PS quer criar um comité de ética que funcione no Parlamento e que ajude a regular a conduta dos deputados no exercício de funções, analisando irregularidades e com poder para advertir, multar, ou denunciar as condutas impróprias ao Ministério Público (MP).



A proposta partiu do deputado socialista Jorge Lacão, vice-presidente da Assembleia e coordenador do grupo de trabalho que está a estudar o regime de abonos dos deputados. O projeto foi apresentado a Pedro Delgado Alves, o coordenador do PS na Comissão Eventual para a Transparência.



A criação deste comité vai ainda ser discutida e votada esta semana, avançar o jornal Público.



"O que se pretende é estar mais em cima de situações de incumprimento do Estatuto dos Deputados e do Código de Conduta, através da fixação de procedimentos que poderão dar maior capacidade de resposta à Comissão da Transparência, para que esta seja mais interventiva", disse Pedro Delgado Alves ao Correio da Manhã.