Ministro com a pasta do Ensino Superior diz que caminho deve colmatar com alunos de licenciatura a não pagar propinas. Até lá é favorável à redução das propinas.

A redução do valor máximo da propina prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2019 não vai afectar nenhum bolseiro, garante o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, defendendo que Portugal deve caminhar em direcção À erradicação das propinas nas licenciaturas.



"O ensino superior é de facto uma obrigatoriedade e o seu acesso deve ser livre, sobretudo ao nível da formação inicial", afirmou o ministro, dizendo que é um objectivo para "as próximas décadas".



Relativamente à redução do texto da propina máxima em 212 euros para os 856 euros que causou indicnação entre representantes das instituições e partidos da oposição, Heitor lembra que esta acção não prejudica as reivindicações destas partes que pedem um reforço do alojamento universitário e da acção social.



O ministro deixou ainda uma ressalva às universiades e politécnicos, conta o Público: "Todas as universidades e politécnicos serão totalmente ressarcidos" pelo decréscimo da receita decorrente da redução das propinas". Estes custos devem ser na ordem dos 38 milhões de euros, disse ao diário o Bloco de Esquerda.



Heitor prometeu ainda que nenhum estudante bolseiro será prejudicado com a redução da propina máxima - o valor máximo da propina faz parte da fórmula de cálculo da bolsa - e que "o objectivo do Governo é aumentar a base social de apoio do Ensino Superior e chegar ao final da legislatura com 75 mil bolseiros".



O PSD insurgiu-se contra a redução da propina máxima de uma forma "igual para todos, porque isso beneficia quem pode pagar e prejudica quem não pode". A deputada Margarida Mano afirmou que era mais importante " duplicar o número de residências existentes ou alargar as bolsas de estudo a mais estudantes", em vez de "reduzir 20 euros aos 100 que as famílias pagam mensalmente para terem um filho na universidade".



Os partidos que apoiam o PS no Parlamento - BE e PCP - consideram que propinas mais baratas e mais alojamento e mais apoio social não são medidas que não se podem complemeentar. "Diminuir os custos no sentido da gratuitidade do Ensino Superior é cumprir o que está na Constituição", considera a deputada comunista Ana Mesquita.



Já Luís Monteiro, do Bloco, diz que "não é aceitável que as propinas que foram introduzidas nos anos 90 como complemento para a melhoria das condições de estudo hoje representem em média 34% do financiamento das instituições".