"É inevitável uma mudança. Mesmo que não possamos mudar a avaliação, pelo menos avançar com uma progressão em sete anos, e não em quatro, por exemplo", disse ainda fonte ao jornal Público.



O socialista Pedro Adão e Silva referiu em entrevista ao jornal Expresso que o PS partiu para esta legislatura "sem uma posição clara sobre o que fazer com o tema das carreiras dos professores".

Dentro do Partido Socialista (PS) está cada vez mais enraizada a ideia de que as indecisões sobre a contagem do tempo de carreiras dos professores só vão cessar quando for lançada uma discussão sobre a necessidade de alterar as regras das progressões na carreira docente.Esta ideia de que é preciso debater as regras de progressões para professores ganha força tanto na ala mais moderada, como naquela que se situa mais à esquerda, anuncia o jornal Público, este domingo. Um dos argumentos com mais força neste tema é de que uma progressão em apenas quatro anos é "insustentável" do ponto de vista orçamental.Como explica o jornal diário, o Governo vai tentar resolver o bloqueio negocial a que chegou com os sindicatos dos professores sobre o descongelamento dos salários em função dos anos de serviço ainda a tempo do próximo Orçamento, mas há quem acredite que este deve ser um dos temas que socialistas devem atacar no seu programa eleitoral para as legislativas de 2019."Chegará o tempo em que os professores têm de decidir se querem uma progressão na carreira real ou uma progressão ideal que é irrealista", disse fonte do partido não identificada ao Público.A ideia de MárioCenteno, conhecida em Novembro, de criar uma ligação entre progressão na carreira e um modelo de avaliação tem ganho adeptos socialistas, em alternativa ao pagamento de 600 milhões anuais, só de 2011 a 2017, caso fosse contabilizada o tempo de congelamento.