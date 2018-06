A intervenção de António Costa funcionou. A bancada socialista estava desconfortável com as alterações à lei laboral, mas não vai causar problemas ao acordo de concertação social.

O acordo alcançado na concertação social levantou sobrolhos na bancada do PS. Vários deputados estavam contra aspectos como o alargamento do período experimental para contratos de primeiro emprego e até foi preciso o ministro Vieira da Silva ir explicar o espírito do acordo ao grupo parlamentar. Mas a forma como António Costa foi o primeiro a pôr a assinatura no acordo enviou uma mensagem que não passou ao lado dos deputados socialistas.



É por isso que as propostas de alteração que o PS está a preparar só deverão ser apresentadas durante a discussão na especialidade. E, mesmo aí, nunca pondo em causa "o espírito" do acordo que levou a assinatura das confederações patronais e da UGT.



"As nossas propostas visam salvaguardar o melhor espírito dessas propostas", assegurou hoje o líder parlamentar socialista Carlos César, à saída da reunião da bancada.



César deixou claro que as propostas do Governo "merecem o apoio" do PS, defendendo ser "muito relevante" o facto de um pacote que tinha como objectivo o combate à precariedade ter a assinatura de todas as confederações patronais.



As declarações surgiram depois de João Galamba dar uma entrevista ao Público e à Renascença na qual defendia que este acordo de concertação social é "o mais à esquerda desde os anos 90" e afirmava rever-se nele.



Sendo Galamba parte da chamada "ala esquerda" do PS, as declarações são importantes. Mostram uma mudança de tom relativamente às dúvidas de alguns deputados sobre temas como a passagem de 90 para 180 dias do período experimental nos contratos de primeiro emprego e a possibilidade de haver bancos de horas negociados por grupos de trabalhadores.



Vieira da Silva reuniu duas vezes com os deputados



Face às dúvidas dos deputados socialistas, o ministro Vieira da Silva reuniu há duas semanas com o grupo parlamentar para explicar o acordo. E hoje veio novamente ao Parlamento para uma reunião preparatória do debate que terá lugar no dia 6 de Julho.



Para o Governo, é essencial que o acordo alcançado com os parceiros sociais - do qual a CGTP ficou fora - seja aprovado no Parlamento sem alterações de fundo que comprometam aquilo que ficou assinado.



Alterações propostas pelo PS serão cirúrgicas



No ano passado, a esquerda uniu-se ao PSD e travou uma descida da TSU como contrapartida do aumento do salário mínimo nacional, pondo em causa o acordo da concertação social.



Este ano, BE e PCP estão contra as medidas acordadas - e agendaram propostas próprias de alteração à lei laboral para serem votadas também no dia 6 -, mas o PSD deve viabilizar o acordo com os parceiros sociais.



Os sociais-democratas valorizam o entendimento em sede de concertação social e Rui Rio não porá isso em causa.



O embaraço da votação parecia estar dentro do próprio grupo parlamentar do PS, mas António Costa deu todos os sinais à bancada parlamentar de que era vital respeitar o acordo com os patrões e a UGT.



Todas as alterações que o PS irá propor na especialidade serão feitas de modo cirúrgico para não ir contra o que ficou no acordo.



Seja como for, ainda falta bastante para que essas propostas de alteração sejam conhecidas. A discussão na especialidade deve demorar pelo menos 120 dias e, com a sessão parlamentar a acabar, antes de Setembro não haverá qualquer novidade.