Os relatórios de auditoria interna abordam "entidades do grupo CGD, estruturas centrais e processos, rede comercial, sistemas de gestão da qualidade e sistemas de gestão", de acordo com o comunicado do PS.



No requerimento, assinado pelo deputado João Paulo Correia, o PS especifica que se trataram de "2.181 ações de auditoria interna", e pede acesso a relatórios de 2008 e 2009 sobre a sucursal de Espanha, sobre a Fundimo (2008) e sobre o Caixa Banca de Investimento (2008).



Para além de entidades pertencentes à esfera da CGD, os socialistas pedem ainda acesso a relatórios internos de 2013 sobre a gestão de risco e 'compliance' do banco, bem como sobre o financiamento a grandes empresas.



O requerimento é também dirigido ao presidente da comissão parlamentar de inquérito à CGD, o deputado do PSD Luís Leite Ramos.



A II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e à Gestão do Banco, como é oficialmente designada, tomou posse em 21 de fevereiro, e decorre na Assembleia da República, em Lisboa.



Na terça-feira será ouvido em audição o antigo diretor de Empresas Sul da CGD, Alexandre Santos.

O PS pediu hoje à administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) "vários relatórios de auditoria interna", depois de ter conhecimento que entre 2000 e 2015 "ocorreram mais de duas mil ações" de auditoria interna ao banco.De acordo com um comunicado hoje divulgado pelo Grupo Parlamentar do PS, o partido diz ter conhecimento de que "ocorreram mais de duas mil ações de auditoria interna" no banco, e pediu ao Conselho de Administração da CGD vários relatórios.