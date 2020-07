A proposta partiu do PSD e foi aprovada com a ajuda do PS: os partidos vão poder pedir à Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) uma "análise" às propostas que fazem para o Orçamento do Estado, que tenha em conta o impacto na receita ou na despesa. Mas estes pareceres serão limitados pelo número de deputados eleitos.

No texto aprovado esta terça-feira na especialidade, em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, define-se que os grupos parlamentares com até dez deputados podem pedir uma análise deste tipo à UTAO, "até um quinto do número de deputados" poderão solicitar duas análises e com "um quinto ou mais dos deputados" vão poder pedir três, sendo que "por cada um quinto de deputados a mais (…) [poderá ser requerida] mais uma análise".

"Parece-me um precedente grave", diz à SÁBADO a deputada do CDS, Cecília Meireles, que critica o facto de "haver propostas de primeira e de segunda consoante a dimensão dos grupos parlamentares".

"O rolo compressor do bloco central"

"Ou se faz uma UTAO com condições para fazer a análise séria de todas as propostas – e isso implica que esta unidade seja muito maior e com capacidades técnicas muito superiores – ou enquanto isso não acontecer não se pode estar a criar regimes que diferenciem propostas em função de análises técnicas que são impossíveis de fazer", defende a deputada centrista.

Para Cecília Meireles, está-se a criar "um selo" de qualidade às propostas orçamentais, "que é dado em função da dimensão dos grupos".

"Se juntarmos a isto o fim dos debates quinzenais, há um padrão, que é de rolo compressor do bloco central", ataca Meireles.

Esta proposta do PSD teve os votos contra de BE, PCP e CDS, uma vez que PAN, Chega, Iniciativa Liberal e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues não estiveram presentes na votação que terá agora de ser confirmada em plenário.

Governo queria parecer obrigatório para todas as propostas

Em cima da mesa chegou a estar uma proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental feita pelo Governo que previa que todas as propostas de alteração orçamental fossem sujeitas a uma análise técnica da UTAO, desde que tivessem um potencial de impacto "na receita ou na despesa superior a 0,01% da despesa".

Essa ideia foi descartada depois de o coordenador da UTAO, Rui Nuno Baleiras, ter defendido num memorando enviado à Comissão de Orçamento e Finanças que os recursos gastos nessas avaliações seriam de tal ordem que "toda a demais atividade atual da UTAO deixará de existir".

"Se o objetivo dos proponentes é reduzir o número de iniciativas legislativas com impacto orçamental potencial por ano, por que é que não se limitam a estatuir na lei um número máximo de iniciativas a submeter?", questionava Baleiras, no texto citado pela Lusa.

PCP critica "intromissão" de organismo sem legitimidade democrática

Para o PCP, há uma "desigualdade que se cria" com esta proposta do PSD, mas "a questão está a montante", naquilo que o deputado comunista Duarte Alves considera ser um condicionamento do debate político.

"Há um condicionamento à iniciativa da Assembleia da República no quadro orçamental", declara Duarte Alves à SÁBADO, que critica a "intromissão da UTAO no debate político" e a "tendência de reforçar organismos técnicos, que não tem a legitimidade democrática de terem sido eleitos" no processo de discussão orçamental.

De resto, Duarte Alves recorda que o Governo já tinha tentado limitar a discussão orçamental quando, durante o processo de aprovação do Orçamento Suplementar para fazer face às despesas decorrentes da pandemia de covid-19, "invocou a norma travão para tentar limitar as propostas de alteração" apresentadas pelos partidos.

A direção do grupo parlamentar do PS acabou, contudo, por decidir não invocar a norma travão para pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva das medidas que oneraram as contas públicas e que foram aprovadas pelos partidos da oposição, reconhecendo que uma das propostas que mais peso teriam na despesa veio precisamente da bancada do PS (a possibilidade de que todos os cidadãos que não são abrangidos e que não estão inscritos na Segurança Social passem a receber apoios do Estado).

PCP critica "cheque em branco" do investimento público

O PCP entende que se a ideia era introduzir transparência no debate sobre o Orçamento, deveria ter sido aprovada esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças a proposta comunista que previa que voltasse a haver mapas detalhados do investimento público por região.

Duarte Alves recorda que os mapas do PIDAC que existiram até 2011 permitiam uma análise do investimento público concelho a concelho, o que possibilitava até o "o acompanhamento da execução" obra a obra.

Sem esses dados, defende o comunista, "o investimento público tornou-se um cheque em branco".



A proposta do PCP foi chumbada com os votos contra de PS, PSD e CDS.