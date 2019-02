Carlos César diz que, graças ao CDS, o país vai assistir a "três ou quatro horas" de um debate morto à nascença sobre uma moção de censura com chumbo anunciado.

"Esta moção de censura antes de nascer já não conta para o trabalho político", diz Carlos César, que desvaloriza a iniciativa do CDS, explicando-a no contexto da afirmação de Assunção Cristas à direita.



Para o líder parlamentar do PS, esta moção de censura "procura sobretudo embaraçar o PSD" e "barrar caminho" ao Chega e ao Aliança, dois partidos acabados de chegar ao espectro político da direita nacional.



César só lamenta que o país tenha de assistir "a três ou quatro horas" de debate em torno desta moção



"O país terá de suportar uma artificialização do debate político", nota Carlos César, lembrando que esta já é a segunda moção de censura apresentada pelo CDS nesta legislatura.



"É um dejavu nos trabalhos parlamentares", desvaloriza o socialista, que acha o CDS é hoje um partido "radicalizado" e "mais extremista". E que sublinha a ironia de ver os centristas hoje do lado de quem exige maior investimento público. "[O CDS] é agora o partido que acha que se pode dar tudo a todos", critica César.