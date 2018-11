Carlos César defendeu que quaisquer suspeitas que envolvam partidos devem merecer "o melhor esclarecimento possível".

O líder parlamentar do PS, Carlos César, defendeu hoje, questionado sobre uma reportagem que envolve o PAN, que quaisquer suspeitas que envolvam partidos devem merecer "o melhor esclarecimento possível".



Carlos César foi questionado, no final da conferência de imprensa de apresentação das propostas orçamentais do PS sobre uma reportagem da TVI emitida na quinta-feira e que alude a ligações entre o partido Pessoas-Animais-Natureza e o grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA).



"Não vi a reportagem, o que sei dizer é que, quaisquer suspeitas que impendam sobre qualquer entidade, designadamente um partido político, merecem da parte desse partido o melhor esclarecimento possível. É útil que assim suceda", afirmou.



Em causa está uma reportagem da TVI sobre uma investigação em curso da Polícia Judiciária relativa ao IRA, que protagoniza acções de boicote e de salvamento em prol dos direitos de animais em risco.



Alegadas vítimas das acções do grupo disseram à reportagem da TVI terem sido ameaçadas, agredidas e expostas nas redes sociais com apelos à violência.



Na base deste tipo de perseguição estariam maus tratos a animais que, em alguns casos, eram falsos, tratando-se de pessoas.



Num vídeo alegadamente produzido pelo grupo, várias pessoas surgem encapuzadas ou com máscaras, empunhando machados, bastões ou marretas, com um dos declarados "cabecilhas" a afirmar ao jornalista que o grupo age "paralelamente à lei" nas suas acções.



Na reportagem surge a dirigente do PAN Cristina Rodrigues, que se escuda no segredo profissional da advocacia quando questionada sobre as suas ligações ao grupo.



Cristina Rodrigues admite ter feito trabalho 'pro bono' com o grupo.



O deputado do PAN, André Silva, também ouvido na reportagem, afirma que o grupo foi recebido na Assembleia da República, mas diz desconhecer qualquer forma de actuação à margem da lei.



Entretanto, o PAN enviou um comunicado às redacções em que "repudia qualquer tipo de ação individual ou coletiva que intimide a sociedade civil e os cidadãos".