A geringonça voltou a partir-se. Desta vez, o motivo foi a Segurança Social.

PS, PSD e CDS juntaram-se para chumbar o projecto da taxa sobre o valor líquido acrescentado das empresas, que teve o voto favorável de PCP, BE e PEV e a abstenção do PAN.



A ideia dos comunistas era criar uma nova taxa para diversificar as fontes de receita da Segurança Social a pensar nos casos de empresas como as financeiras que têm muitos lucros e poucos trabalhadores.



A proposta é semelhante no princípio a uma solução que o BE defende para agravar as contribuições para as chamadas empresas de capital intensivo.



Mas o projecto foi chumbado com o PS a juntar-se à direita.