Carlos César chegou a pôr em dúvida a possibilidade de haver tempo para aprovar a proposta de Lei de Bases da Habitação ainda nesta legislatura, no momento em que a apresentou ao lado da sua autora, a deputada Helena Roseta. Agora, o PS levou a conferência de líderes um pedido para que o agendamento seja feito na primeira semana de Janeiro.

E só não será antes porque "já não havia agendamentos até ao final do ano", como explicou aos jornalistas no final da reunião o deputado do PS Pedro Delgado Alves, que considera "urgente" tratar do tema da Habitação e que garante que essa é uma prioridade do PS.

"A Habitação é um direito fundamental", defendeu o deputado socialista, lembrando que se trata do único direito social constitucionalmente consagrado que, 40 anos depois da aprovação da Constituição, não tem uma Lei de Bases.

Apesar de Helena Roseta ser autora da proposta, Pedro Delgado Alves vincou o facto de o projecto ter sido "apresentado pelo grupo do PS" e de o seu primeiro subscritor ser líder da bancada, Carlos César.

"É um projecto com o input da deputada Helena Roseta, mas é um projecto do grupo parlamentar do PS", frisou o socialista.

Apesar da prioridade que o PS quer dar ao tema, Delgado Alves admite que a proposta demorará tempo até ser aprovada na generalidade "porque é uma empreitada de vulto".

Recorde-se que o PS votou contra as quatro propostas de alteração feitas por Helena Roseta no Orçamento do Estado e que a deputada foi afastada do grupo de trabalho da Habitação depois de se demitir da sua coordenação por não concordar com a estratégia do PS de adiar a votação das propostas por não ter maioria para ver os seus projectos aprovados.

Ficou claro o mal-estar existente entre Helena Roseta e a liderança da bancada. Mas fonte do Governo assegurou à SÁBADO que o plano foi sempre o de tratar das questões da Habitação depois da aprovação do Orçamento, procurando apoio para as propostas no grupo de trabalho junto do PSD - partido com o qual o PS já iniciou conversações para ver aprovadas medidas de incentivo fiscal aos senhorios.

Na conferência de líderes parlamentares, o PCP também apresentou hoje uma proposta de Lei de Bases da Habitação.