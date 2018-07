As contas da Ordem dos Enfermeiros referem-se à contratação dos 1.700 enfermeiros necessários para suprimir a redução horária. "Mas para suprir todas as falhas na Saúde, seria preciso contratar 3 mil enfermeiros, o que representa um custo na ordem dos 65 milhões de euros", frisa.



Entrou em vigor esta semana, a 1 de Julho, a lei que reduz o horário de trabalho dos enfermeiros das 40 para as 35 horas semanais. No entanto, em vários centros hospitalares, as escalas continuam a mostrar que os enfermeiros irão fazer turnos de oito horas diariamente. Confrontado com esta realidade, Adalberto Campos Fernandes avisou que os hospitais têm de cumprir a lei e que as horas feitas a mais terão de ser pagas como trabalho suplementar. "Se estão a praticar 40 horas num regime de 35, essas horas terão de ser consideradas horas suplementares, é óbvio", afirmou Campos Fernandes.



Ana Rita Cavaco diz que, baseado nestas declarações, Adalberto Campos Fernandes nem parece ministro da Saúde. "Ele sabe que os hospitais têm recorrido à boa vontade dos enfermeiros para compensar a falha de pessoal. Os hospitais devem milhares de horas aos enfermeiros", afirma a bastonária que calcula que ao final de cada ano, o Serviço Nacional de Saúde fique a dever cerca de um milhão de horas aos seus funcionários.



Segundo Ana Rita Cavaco, estas "horas extraordinárias" de que fala o ministro são "falsas horas", na medida em que os enfermeiros se oferecem para cumprir estas horas por não haver mais funcionários para comprar os requisitos necessários.



A bastonária aponta ainda o dedo ao ministro: "Ele sabe perfeitamente por que motivos os enfermeiros ainda fazem horários de 40 horas semanais. É porque não deram possibilidade de contratar mais enfermeiros, sem falar de técnicos e restantes funcionários".





"É muito fácil dizer para se fazerem horas extraordinárias e depois dizer paciência, porque não há dinheiro para pagar", atira Ana Rita Cavaco, lembrando que várias unidades hospitalares tiveram de fechar camas por falta de pessoal, como por exemplo no Centro Hospitalar São João, que teve de encerrar o serviço de gastroenterologia e o encerramento de camas em medicina interna.



Os enfermeiros, assistentes e técnicos de saúde iniciaram este domingo uma greve às horas extraordinárias que terão de cumprir, pela falta de funcionários. As estruturas sindicais que aderiram à greve consideram que, devido à redução do horário, não há enfermeiros e técnicos suficientes para assegurar os serviços de saúde nas condições exigidas.



A alteração do horário de trabalho levou o Governo a anunciar a contratação de dois mil profissionais de saúde para suprir as necessidades, mas segundo a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, seria necessário a contratação de pelo menos 3 mil enfermeiros para suprir as falhas existentes.