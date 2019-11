Joacine Katar Moreira tentou entregar fora de prazo o projeto do partido sobre a Lei da Nacionalidade, mas os grupos parlamentares não chegaram a acordo sobre abrir uma excepção.A alteração desta lei era uma prioridades do Livre, mas o partido falhou o prazo para entrar na discussão que ficou agendada, em Conferência de Líderes, para dia 11 de dezembro, com projetos do PCP e do Bloco de Esquerda e pelo PAN.A deputada tinha requerido à mesa da Assembleia da República a possibilidade de juntar o seu projeto à discussão, mas esta decisão estava dependente de todos os restantes grupos parlamentares. O PCP recusou a adição, avança o jornal Observador.CDS e Bloco de Esquerda não levantaram objeções ao pedido da deputada.Ao todo, o Livre e Joacine tiveram mais de um mês para entregar o seu projeto de lei, desde que o Bloco de Esquerda entregou a sua versão logo no primeiro dia de trabalhos da nova legislatura, a 25 de outubro - fazendo com que, para que outros partidos quisessem discutir projetos sobre o mesmo tema, teriam de entregar as suas propostas até até sexta-feira da semana passada, dia 22 de novembro.O objetivo do Livre e de Joacine, que manifestou que uma mudança desta lei seria o primeiro projeto que apresentaria no Parlamento, era que pudessem ser considerados portugueses todas as pessoas nascidas em Portugal - mesmo que os pais sejam estrangeiros. O assessor parlamentar do partido, Rafael Esteves Martins, não explicou os motivos para a falha no prazo de entrega mas indicou à agência Lusa que o projeto do partido seria entregue esta terça-feira. Assim, apenas três projetos serão discutidos na Assembleia da República: além do apresentado pelo BE, também PCP e PAN entregaram a sua versão.

Antes, desde a manhã de sábado, a direção e a deputada única trocaram comunicados sobre falhas de comunicação em relação aos sentidos de voto a assumir na sessão plenária da Assembleia da República.

"Na quarta-feira, enviámos os comunicados, na quinta, recordámos que no dia seguinte ia ser feita a votação. E eles [direção] afirmam aos órgãos de comunicação social que nós não solicitámos a opinião em específico do voto sobre Israel. É um facto, porque nós enviámos a listagem de todos os votos em relação aos quais nós precisávamos de nos posicionar", continuou Joacine Moreira.

A deputada do Livre classificou mesmo o comunicado da direção do partido, que se manifestava preocupada com a abstenção quando se justificava um voto a favor, como "uma absoluta falta de camaradagem".

"O meu objetivo era emitir um comunicado depois da Assembleia, mas, a seguir, houve alguns militantes a publicar algumas coisas completamente inconcebíveis. Fiz aquele comunicado, começando por pedir desculpa a toda a gente e assumi as responsabilidades desse meu voto. Toda a gente achou que era uma desculpa insuficiente. Quando é que um político se desculpou publicamente? Trata-se de um autêntico golpe e a minha resposta é esta: não sou descartável e exijo respeito", declarou Joacine Moreira.

A parlamentar já tinha apresentado um projeto de resolução no sentido de dar honras de Panteão Nacional aos restos mortais do antigo cônsul português em Bordéus Aristides de Sousa Mendes, o qual, durante a II Guerra Mundial, desobedeceu ao chefe do Governo, Salazar, e deu milhares de vistos de entrada em Portugal a refugiados, sobretudo judeus que fugiam da Alemanha nazi.

Entretanto, a deputada única do Livre acusou hoje o Grupo de Contacto (direção) do partido de "golpe" contra si e "falta de camaradagem" ainda relativamente à polémica do voto de condenação à investida israelita em Gaza.

"Nunca imaginei que um mês depois das eleições - não é um ano, é um mês - eu ia estar a ser avaliada e colocada numa situação destas pelos meus camaradas", disse, em declarações ao sítio na Internet noticiasaominuto. A Agência Lusa tentou até agora contactar tanto a parlamentar do Livre como dirigentes do partido da papoila, mas sem sucesso.

Segundo o Diário de Notícias, a Assembleia do Livre, órgão dirigente alargado entre convenções, decidiu domingo expor ao Conselho de Jurisdição, órgão disciplinar do partido, o caso da abstenção de sexta-feira no parlamento de Joacine Moreira face a um voto apresentado pelo PCP sobre a Faixa de Gaza.