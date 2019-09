Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, afirmou que o programa eleitoral que o seu partido preparou é "essencialmente social-democrata, no sentido em que corrige os excessos com controlo da economia e mecanismos de igualdade".A bloquista disse ainda, durante a entrevista à rádio Observador, que as "enormes desigualdades" que se verificam na sociedade portuguesa "estão a minar a democracia".Sobre a possibilidade de voltar a apoiar um Governo, a líder do BE deixou bem claro: "Identificamos o investimento e o trabalho como as duas grandes questões para a legislatura. São duas grandes condições para o que o próximo governo vai fazer", acrescentando ainda que as questões " do direito laboral e do investimento são fundamentais para a próxima legislatura".Sobre a reforma laboral que foi feita nesta legislatura, mostra-se insatisfeita e sublinha que há medidas na Troika que não foram revertidas, exemplificando com as horas extraordinárias: "Há mais abuso laboral com as horas extraordinárias. Sendo baratas compensa às empresas usarem-nas. Eram mais caras para promover a criação de emprego", argumenta.

Questionada sobre se "a propriedade é roubo", como foi afirmando num dos debates do acampamento de verão do Bloco, Catarina Martins explicou que "quem se apropria de um bem comum está a tirá-lo a um universo coletivo que o devia gerir. Por exemplo, se a água for privatizada isso é um roubo. Quer dizer que alguém vai ter um interesse económico na exploração do bem comum".