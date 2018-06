No final do ano serão devolvidos mais de 800 mil livros. Associação de directores escolares diz que não há pessoal suficiente para avaliar todos os manuais.





O Ministério da Educação concedeu cinco dias às escolas para avaliarem os manuais de forma a seleccionar aqueles que poderão voltar a ser utilizados no próximo ano lectivo.



O ano passado, em que entrou em vigor a possibilidade de reaproveitar manuais escolares que estejam em bom estado, as escolas tiveram também direito a cinco dias para avaliar os manuais e "limpar" aqueles que precisavam. A diferença é que em 2017 houve cerca de 250 mil manuais para avaliar. Este ano serão mais de 870 mil.



Os directores das escolas informam que não têm tempo, ou pessoal disponível, para conseguir cumprir os prazos. Mas o Ministério da Educação garante que haverá flexibilidade nos tempos dados à escola, caso não consigam cumprir a tarefa.



A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, organismo do Ministério da Educação, decidiu que a avaliação das condições dos manuais deve ser feita até ao final do mês de Junho.



"As escolas estão assoberbadas de trabalho. Não temos funcionários nem funcionários disponíveis. Uma semana é pouco tempo", considera o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, em declarações ao Jornal de Notícias. Pereira lembrou ainda que parte dos auxiliares deixarão as escolas "nos dias 24 e 25 de Junho por serem contratados.



Já o Presidente da Associação Nacional de Directores, Filinto Lima, considera que a tarefa de tornar os manuais reutilizáveis é inglória: "É missão impossível. Não vale a pena".



Foi ainda referido pelo Ministério de Educação que muitos pais reclamaram por os filhos não terem recebido manuais em condições.