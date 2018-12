Caso o Presidente vete o decreto-lei apresentado pelo Governo, ou este for chumbado pelo Parlamento, executivo só tem de voltar a negociar, sem aplicar medidas.

Os professores podem não ver nenhuma das exigências feitas sobre o reconhecimento da contagem do tempo de serviço para efeitos na progressão na carreira a ser satisfeita ao longo de 2019.

Na discussão do Orçamento do Estado de 2019, a proposta do PSD e CDS de obrigar o Governo a sentar-se à mesa de negociação com os professores foi aprovada, deitando por terra a resolução apresentada no documento original.

O decreto de lei do Governo reconhecia, para contagem efectiva, o reconhecimento de dois anos, nove meses e dezoito dias de tempo de serviço. Este documento deve ser aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira, 6 de Dezembro. Mas se o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetar, ou o documento for chumbado em apreciação parlamentar, os professores ficam de mãos vazias, lembra o jornal Público.

"Os partidos parlamentares fizeram uma verdadeira rábula sobre a carreira dos professores", referiu um membro do Governo ouvido pelo diário, afirmando que o que foi aprovado no debate orçamental "não acrescenta nada, é igual ao que estava no Orçamento de 2018" original.

"Não enganem os professores! Ao chumbar o ponto 2 da proposta do PCP, que exigia uma 'solução legal que assegure a consideração integral do tempo de serviço’, a Assembleia da República confirmou que o Governo não está obrigado a aceitar os nove anos, quatro meses e nove dias", referiu o governante não identificado ao jornal.

O ponto a que se referia dizia explicitamente que "o cumprimento do disposto no número anterior considera-se verificado com a definição da solução legal que assegure a consideração integral do tempo de serviço".

O governante lembra ainda que, depois de aprovado o OE2019, o Parlamento não pode aumentar a despesa pública, portanto não pode aprovar legislação que implique o aumento da despesa prevista.

"Se não há mais dinheiro, como pode haver mais tempo recuperado?" interroga o governante, acusando os deputados de aprovarem "uma norma vazia para eleitor ver".

No debate orçamental, a bloquista Mariana Mortágua tinha avisado que a proposta do PSD "apenas repete a proposta do ano passado, a mesma que deixou os professores à espera, a mesma que empurrou os sindicatos para um monólogo."