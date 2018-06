Já o Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA), também ligado à Fenprof, está a aguardar o desfecho das negociações nacionais para decidir os próximos passos.

Um país, um grande imbróglio e três soluções diferentes. A questão da contagem do tempo de serviço dos professores que viram as suas carreiras congeladas entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017 tem soluções diferentes nos Açores, na Madeira e no continente.Uma proposta do Governo madeirense (PSD) fez o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) recuar na greve às avaliações, quando propôs a recuperação integral do tempo de serviço dos professores em sete anos. Embora a proposta não corresponda exactamente às reivindicações dos professores, como disse o coordenador do SPM ao jornal Público, o sindicato assume que é um bom início de conversa. "Saudamos positivamente a apresentação desta proposta, que recebemos com total abertura", garante Francisco Oliveira, que terá a primeira reunião com o Secretaria Regional de Educação a 25 deste mês. Francisco Oliveira diz que as contas são difíceis de fazer. "Sabemos que, tendo em conta a idade dos professores na Madeira [mais jovens], o custo será inferior ao da média nacional".A posição do PSD Madeira entra em rota de colisão com as ideias defendidas pelo presidente do partido a nível nacional, Rui Rio, que defendeu que o país não se encontra em condições de contar todo o tempo dos professores. Já o líder da bancada parlamentar social-democrata, Fernando Negrão, assumiu, nas jornadas parlamentares, que o partido pode votar contra a iniciativa legislativa de cidadãos que pede a contagem integral do tempo da carreira dos professores.Na proposta do governo regional da Madeira, citada pelo Público, os descongelamentos vão acontecer ao longo de sete anos. Nos primeiros seis, os professores recuperam a cada ano 545 dias de tempo de serviço. No sétimo e último ano, vão buscar os restantes 141. A proposta tem início logo a 1 de Setembro de 2019. Já o sindicato quer a recuperação total em apenas quatro anos e que se inicie já em Janeiro.