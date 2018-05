Primo de Sócrates tem mais de 200 milhões de euros

Documento de banco suíço sobre conta offshore revela fortuna de José Paulo Bernardo Pinto de Sousa.

José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, o primo de José Sócrates, tem um património que se situa entre os 200 e os 300 milhões de euros, avança o jornal Correio da Manhã este sábado.



O montante da fortuna de Pinto de Sousa foi revelado num documento do banco suíço UBS que consta nos autos da Operação Marquês, processo no qual o primo do ex-primeiro-ministro é arguido e suspeito de funcionar como testa de ferro.



Este documento revelado pelo CM diz respeito à conta bancária da Benguela Foundation, sociedade offshore que tem como último beneficiário o primo do ex-primeiro-ministro e principal suspeito da Operação Marquês. O documento da UBs integra a documentação sobre as contas bancárias mais relevantes utilizadas pelos arguidos da Operação Marquês.



O documento da UBS sobre a Benguela Foundation tem a data de 10 de Maio de 2016 inscrita no rodapé. No documento da offshore refere-se no campo da "fortuna total" que a "riqueza familiar é aproximadamente de 200 a 300 milhões de euros".