Pressionado, Rio prepara Conselho Nacional em setembro 

Os estatutos ditam que o Conselho Nacional do PSD reúna de dois em dois meses, mas este órgão não reúne há 10 meses. Parte da explicação está na paragem forçada pela pandemia. Mas o facto de o Conselho de Jurisdição Nacional ter dado luz verde à realização destas reuniões a 22 de maio fez com que se ouvissem várias vozes a pedir um Conselho Nacional, sem que até agora Rio tenha dado sinal de que vai convocar este órgão.

Com a pressão a aumentar, a SÁBADO sabe que a direção de Rui Rio está a preparar um Conselho Nacional para o final do setembro no Algarve.

Apesar disso, Rio deixou sem resposta Hugo Neto, que esta semana lhe escreveu uma carta reiterando o pedido de convocatória daquele órgão que já tinha feito em julho.

"Tem faltado debate nos órgãos próprios do partido", diz à SÁBADO o ex-líder da concelhia do Porto, explicando ter sido surpreendido pelo anúncio de um novo órgão do partido esta quinta-feira.

Rui Rio criou o Conselho Consultivo do Conselho Estratégico Nacional, um órgão para o qual convidou uma extensa lista de notáveis sociais-democratas, como Pacheco Pereira, Carlos Moedas e Miguel Poiares Maduro. Um anúncio que causou estranheza numa altura em que destacados militantes, como Pedro Rodrigues (que esta semana deu uma entrevista à SÁBADO) se queixam de falta de debate interno.

"Fiquei bastante surpreendido com o anúncio porque vamos assistindo a uma prática pouco compatível com estes fóruns, de falta de debate nos órgãos do partido", nota Hugo Neto, recordando que "quase não há reuniões do grupo parlamentar e há 10 meses que não temos Conselho Nacional".

"Fico na dúvida sobre se isto significa uma viragem estratégica. Se houver uma vontade de ouvir e incluir, óptimo, até porque temos de preparar as autárquicas. Se estivermos na continuidade de uma tendência anterior, então claramente estaremos num péssimo caminho", comenta.

Neto diz estar "a aguardar" que o órgão para o qual foi eleito se reúna para poder participar no debate sobre o partido. " Fui eleito para exercer funções num órgão do partido", recorda, frisando sentir que deve a quem votou em si participar nesse órgão e "contribuir para a discussão interna".

"O partido tem desafios enormes pela frente e tem de estar mobilizado. A mobilização e a unidade têm de ser construídas com respeito pelas diferenças e debate interno", declara à SÁBADO.