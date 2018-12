Declarações do chefe de divisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros causaram incómodo entre o Governo. Ministro pediu averiguações para saber se foi cometida alguma infracção.

O chefe de divisão de informação e imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros fez um comentário no seu perfil pessoal da rede social Facebook que causou incómodo ao Governo português. Aquando da aterragem do presidente chinês Xi Jinping, Paulo Chaves escreveu uma publicação privada onde se podia ler "The dragon has landed" ("O dragão já aterrou"). Houve quem escrevesse um comentário em resposta à publicação onde questionava: "Já estão todos de cócoras e prontos para beijar a barra do casaco?", ao que Chaves respondeu, referindo-se a Jinping como o DDT (Dono Disto Tudo), acrescentando um boneco (um emoji) a piscar o olho.



O comentário foi mal recebido por vários diplomatas que manifestaram desagrado por verem o responsável pela missão para a presidência portuguesa da União Europeia em 2021 a referir-se ao presidente chinês naqueles termos, conta o jornal Público. O comentário vem ainda num momento delicado em que é debatida a influência que a China tem na estratégia económica portuguesa e as implicações que esse investimento chinês pode vir a ter na União Europeia.



Em resposta ao diário, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que "logo que soube deste episódio lamentável o ministro [Augusto Santos Silva] determinou ao organismo competente que averiguasse se foi cometida alguma infracção". Santos Silva sente que estes comentários não são adequados "mesmo que em contexto de conversa privada ou em registo irónico", já que os diplomatas estão obrigados a algumas regras de condutas nos seus comportamentos em público.



De acordo com as regras do ministério, quem nele trabalhe deve seguir certas regras e princípios, mesmo em contas pessoais. Segundo o gabinete dos Negócios Estrangeiros, em declarações ao Público, "tudo o que se possa fazer, dizer ou partilhar nessa rede social será potencialmente visto em função dessa associação", já que "nenhuma conta numa rede social é verdadeiramente privada, na medida em que toda a informação é inerentemente partilhada com terceiros".



O gabinete afirmou ainda que a visão de Paulo Chaves não é partilhada pelo Governo português. "Quem reflecte a opinião do Governo em matéria de política externa é o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, ou os respectivos secretários de Estado", refere-se.

Xi Jinping está em Portugal para uma visita diplomática, tendo chegado esta terça-feira. Jinping revelou que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o convite oficial para visitar a China em Abril de 2019, a propósito da segunda edição do fórum da "Rota da Seda".



Esta quarta-feira, 5 de Dezembro, o Presidente chinês e a sua delegação serão recebidos na Assembleia da República pelo seu Presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, com honras militares. No Palácio Nacional de Queluz, Xi Jinping será recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa, para um encontro bilateral, antes da partida do Presidente chinês, ao início da tarde.