O ministro da Saúde anunciou que a situação ia ser revertida, mas ao fim de dois meses nenhum dos trabalhadores recebeu novas indicações.



Precários do Centro Hospital do Oeste (CHO) foram excluídos dos concursos de regularização por não terem as habilitações exigidas. Estes precários afastados receiam não vir a ser integrados nos quadros mesmo depois de ter sido reconhecido que exercem funções permanentes sem vínculo adequado.



O ministro da Saúde Adalberto Campos já reconheceu que a exclusão destes trabalhadores foi "uma irregularidade processual" e prometeu corrigi-la, mas passados dois meses os trabalhadores não têm ainda novas informações, segundo o jornal Público. Com o aproximar do fim de Agosto, estes trabalhadores que foram excluídos temem que a sua situação não seja solucionada.





Em causa estão pelo menos dez pessoas que receberam o aval da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) da Saúde para integrarem o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) e que iriam ocupar alguns dos 170 lugares colocados a concurso para assistentes técnicos e operacionais precários. MAs como alguns desses trabalhadores não concluíram o 12º ano de escolaridade - a habilitação exigida para a integração na carreira de assistente técnico -, foram excluídos.



"Estes trabalhadores já exercem funções no CHO há vários anos e nunca lhes foi exigida mais do que a escolaridade que tinham na altura da sua admissão", explicou ao diário Carla Jorge, porta-voz do movimento de precários do CHO. A representante acredita que se até ao momento a falta de escolaridade não tinha sido problema aquando da contratação de precário, não o deveria ser agora.



Embora a entrada na função pública implique a detenção de determinadas habilitações literárias, o deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda lembra que o PREVPAP "é um programa extraordinário" e a lei não identifica as habilitações como condição de candidatura ou de integração ao abrigo deste mecanismo.