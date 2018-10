António Costa admite chamar à responsabilidade os dirigentes da Função Pública que estão a indicar como necessidades permanentes nos seus serviços números inferiores aos dos contratados.

António Costa admite que a discrepância de números entre os funcionários que se candidataram a lugares efectivos no âmbito do PREVPAV e as necessidades indicadas pelos dirigentes dos serviços merece uma explicação.



"É uma situação que me tem intrigado", disse o primeiro-ministro, numa resposta ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa, durante o debate quinzenal desta quarta-feira.



Costa admitiu mesmo que pode haver "responsabilidades de dirigentes que contratavam pessoas que não precisavam de contratar" e defendeu que "essa discrepância tem de ser esclarecida".



De resto, Costa assegura que espera que "até ao final deste ano os processos estejam concluídos" e os precários estejam integrados nos quadros da Administração Pública.