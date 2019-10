As obras na escola estavam prometidas para as férias de Verão. Mas como não aconteceram, nesta quinta-feira, 17 de outubro, a comunidade educativa do agrupamento António Augusto Louro percorreu as ruas do Seixal em protesto por o amianto continuar nos telheiros da escola sede e estar a desfazer-se (veja as fotos mais abaixo neste texto).



Os telheiros "têm uma parte vedada com a fita. O amianto está todo esburacado, mas os miúdos vão por lá, comem e brincam ali debaixo. É um perigo", descreve à SÁBADO André Julião, representante do Movimento Escolas Sem Amianto, criado no início deste ano da vontade de um "grupo de pais, professores, diretores de escolas, alunos e antigos alunos" da Portela. Desde então, pediram reuniões com o Ministério da Educação e a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares mas não obtiveram resposta.





Nas últimas duas semanas, estiveram presentes em manifestações em quatro concelhos da grande Lisboa: no Seixal, no dia anterior na Amadora e também já tinham estado na Portela e em Queluz. "Quantro protestos é elucidativo que a comunidade educativa acordou para o problema." Nesse período, receberam também contactos de escolas de "norte a sul do país", de Guimarães a Olhão e pretendem alargar os eventos públicos para chamar a atenção para o problema a todo o país.Em breve, apresentarão queixa em Bruxelas por "por inação do Estado português na remoção de amianto".

Eis o que se sabe (e as respostas que faltam) até ao momento sobre este problema:



Em quantas escolas existe ainda, neste ano letivo, amianto?

Não existe uma lista oficial que permita responder. Em janeiro, o Ministério da Educação dizia ao Diário de Notícias que entre as 192 escolas previstas, já fora ou estava a iniciar-se a remoção de amianto em 150. O que significa que ficavam a faltar 50.



Mas isso foi em janeiro. Como este tipo de obras implica a ausência da comunidade na escola, devido aos riscos da inalação das poeiras de amianto (veja explicação mais abaixo), é necessário aproveitar as pausas letivas. Ora, as prolongadas férias de verão terão servido precisamente para isso. Não existe, contudo, a tal lista oficial atualizada.



O SOS Amianto, da Quercus, tem uma lista com 31 escolas e/ou agrupamentos e de duas universidades (o hangar 3 do pólo da Caparica da Universidade Nova de Lisboa e o ISCTE). Confira a lista enviada à SÁBADO:









E essas escolas são de que nível de ensino?

Aí está outro problema. À SÁBADO, o Ministério da Educação respondeu agora ter a intenção de retirar amianto de "mais de 200" escolas dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário. Mas fica ainda a faltar a contabilização de todos os estabelecimentos primários, que estão a cargo das autarquias.



Porque é que existe amianto em tantas escolas?

O amianto (uma fibra natural que resiste a temperaturas, químicos e corrosão) foi utilizado como fonte de isolamento e nos telhados até à década de 1990, tanto em escolas, como hospitais ou edifícios de habitação.

Pode continuar a construir-se usando este modo de isolamento?

Não. Desde 1 de janeiro de 2005 que a utilização de amianto está proibida. E uma diretiva de 2003 proibiu também o fabrico e transformação de produtos de amianto. Mas sobre os edifícios que contém amianto, de hotéis a hospitais, não é obrigatória a sua remoção imediata. A lei exige a monitorização para garantir que não está degradado. Caso esteja, deve ser reduzida a exposição ao amianto ou proceder-se à sua remoção.

E o amianto só foi utilizado para construção?

Não. Segundo uma lista elaborada pela Quercus, também serviu para produzir toalhas de mesa, aventais, revestimentos de tábuas de passar a ferro, filtros do ar ou água, cablagens e canalizações, tintas, pavimentos, portas corta-fogo. E isto para referir apenas alguns. Pode consultar a lista completa no site da associação ambientalista.

Até quando deverá o amianto ser retirado das escolas?

Carmen Lima, responsável pelo SOS Amianto, refere que "todas as diligências [feitas] com os diversos Ministérios (Educação, Saúde e Ambiente) não receberam respostas, pelo que acreditamos que haja algum receio por parte do Governo em assumir números ou em comprometer-se com prazos." A associação ambientalista Zero também não conseguiu a lista com as escolas já intervencionadas e as que faltam.



À SÁBADO o Ministério da Educação assume que esta é "uma prioridade do plano de investimentos do Ministério da Educação". O Governo tinha-se comprometido até ao final do ano passado, mas entretanto alargou o prazo até ao fim do programa Portugal 2020 que está a financiar parte destas obras de remoção.



Entre governos PSD-CDS e PS a intenção será remover pelo menos cerca de 675 m² de amianto. Com o governo de Passos Coelho (2011-2015) foram retirados 235 mil m², durante os mandatos de António Costa estão previstos 440 mil m². E esse valor deverá subir, uma vez que "não levam em conta as novas intervenções abrangidas pela reprogramação do Portugal 2020, recentemente contratualizadas", diz o Ministério da Educação.

O Movimento Escolas Sem Amianto sente que falta informação e um verdadeiro programa orientador. Escreveu, por isso, um ofício esta quarta-feira, 16, ao Primeiro-ministro António Costa, pedindo-lhe que inclua no programa do Governo que vai apresentar na Assembleia da República a criação de um plano nacional para a remoção do amianto de todas as escolas numa legislatura e de um programa de requalificação das escolas publicas nacionais.

"No geral, o que sabemos é que fora do 2020 não há nenhum plano nem nenhum calendário para a remoção de amianto das escolas", diz André Julião à SÁBADO. "Já houve várias metas (2016, 2017, 2019). Agora há-de ser outra meta, em 2020 e tal. E o problema vai-se agudizando", descreve André Julião. "São escolas antigas, o material que contém amianto está muito deteriorirado, é perigoso para quem todos os dias tem que ir às escolas aprender e ensinar e está a correr um risco de vida."



É verdade que os efeitos se sentem mais de uma década após o contacto?

Sim, entre 10 a 40 anos, dependendo da doença. A Comissão Europeia recorda que o perigo existe quando o amianto se fragmenta. É que são as poeiras inaladas ("não há provas de a doença partir do abastecimento de água contaminada", diz a mesma fonte) que podem causar doenças graves, como a abestose (lesão irreversível do pulmão que causa dificuldades respiratórias e que pode surgir 10 ou 20 anos após a exposição), o cancro do pulmão e o mesotelioma (cancro do revestimento interior do tórax ou da parede abdominal). Os primeiros sinais destes cancros podem surgir 40 anos depois do contacto com as poeiras de amianto.

Em Portugal, já morreram pessoas como consequência da exposição ao amianto?

Sim. Um estudo do Instituto Ricardo Jorge, citado pelo SOS Amianto, encontrou 427 internamentos por mesotelioma entre 2000 e 2011.