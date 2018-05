Relacionado O discurso de César ou a revisão da matéria dada Carlos César foi reeleito presidente do PS com 96,3% dos votos Em declarações à Rádio Renascença, Cavaco Silva explicou que, como na sua opinião, está "em causa a defesa e a dignidade da vida humana", entendeu que "devia fazer uso das duas armas" que lhe restam como cidadão: a sua voz e o seu direito de voto nas próximas eleições legislativas.

O dirigente socialista Augusto Santos Silva afirmou hoje que a declaração do ex-Presidente da República Cavaco Silva sobre a eutanásia "está em linha de conta com as posições" que lhe são conhecidas e que "o país já conhece bem"."É uma posição que está em linha com as posições conhecidas do professor Cavaco Silva, o país já as conhece bem", afirmou Augusto Santos Silva, à margem do 22.º Congresso do PS, que hoje prossegue na Batalha, distrito de Leiria.O antigo Presidente da República Cavaco Silva considerou na sexta-feira a legalização da eutanásia "a decisão mais grave" para a sociedade portuguesa que o parlamento pode tomar, apelando a que nas próximas eleições não se vote nos partidos que forem favoráveis.