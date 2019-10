O líder comunista apelou segunda-feira ao voto dos que "já alguma vez votaram na Coligação Democrática Unitária (CDU)", que junta PCP e "Os Verdes", e, "igualmente, a quem nunca votou CDU ", porque "os portugueses sabem o que ganharam". Jerónimo de Sousa , no discurso mais breve de toda a campanha, cerca de 13 minutos, talvez por se tratar de uma praça de um bairro residencial de Coimbra, recuperou a máxima de uma necessária "política patriótica e de esquerda" e "de um Governo que a concretize"."Uma política alternativa que não se submete nem à União Europeia nem ao euro, que assume o direito soberano do país a definir a sua política económica, orçamental e monetária. Uma política que quer renegociar a dívida e libertar recursos para o desenvolvimento do país, que pare com a transferência de milhões para acudir aos desmandos da banca", precisou.Ao nono dia do período de campanha oficial, já na derradeira semana antes das eleições de domingo, o secretário-geral do PCP definiu este como "um tempo de opções decisivas"."Os portugueses sabem o que ganharam com a nossa iniciativa, com a ação desta força impulsionadora do progresso e do desenvolvimento. É hora de aprofundar esse caminho. As eleições de 06 de outubro são a oportunidade para, com o reforço da CDU, abrir esse caminho", disse, referindo-se à posição conjunta assinada com o PS, à semelhança de BE e "Os Verdes", e que viabilizou o Governo minoritário socialista, assim como as muitas propostas apresentadas na Assembleia da República."Por isso nos dirigimos a todos os que já alguma vez votaram na CDU, lembrando que o seu voto nunca foi traído, foi sempre honrado. Mas dirigimo-nos, igualmente, a quem nunca votou na CDU para destacar que é aqui, na CDU, que encontram o grande espaço de convergência de democratas e patriotas, de todos aqueles que querem que o país avance. Está na hora de abrir uma outra perspetiva para o desenvolvimento do país, com o reforço do voto na CDU", desejou.