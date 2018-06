Está a ser convocado um protesto para quinta-feira às 19h no Largo Camões em Lisboa contra a forma como menores estão a ser separados dos pais quando tentam entrar ilegalmente nos EUA.

As imagens de crianças pequenas a serem separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos ou de centros de detenção para onde são encaminhados pela administração Trump os menores filhos de imigrantes ilegais está a gerar uma onda de indignação por todo o mundo. Portugal não é excepção e já está a ser organizada uma manifestação, que conta com o apoio de nomes como Catarina Furtado, Ana Rita Bessa, Mariana Mortágua, João Galamba, Jacinto Lucas Pires e Rita Ferro Rodrigues.



"A existência de campos de detenção junto à fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde pelo menos duas mil crianças imigrantes estariam encarceradas sem contacto com os seus pais e famílias, desde maio deste ano, ofende os mais elementares princípios de humanidade", lê-se na convocatória que já está a circular e que descreve a forma como a administração Trump está a tratar os imigrantes ilegais e os seus filhos menores.



"As crianças, algumas apenas com seis anos de idade, terão sido propositadamente separadas dos seus pais pelas autoridades norte-americanas como forma de dissuadir os fluxos migratórios para os Estados Unidos. O próprio Presidente Donald Trump confirmou publicamente que é assim. O conhecimento dos detalhes de toda esta prática só aumenta a nossa convicção de que estamos perante um ato cruel e de flagrante violação de direitos humanos", escrevem os subscritores do protesto, lembrando as imagens publicadas pela comunicação social norte-americana que "mostram centros de detenção formados por jaulas onde as crianças são colocadas a dormir no chão com um cobertor térmico".



"Os centros estão iluminados 24 horas por dia, igualando condições próximas da tortura. Segundo a informação pública, após a separação, não existe qualquer hipótese de reunião das crianças com as suas famílias, nem de contacto ou sequer de informação sobre o paradeiro de cada membro da família", lê-se na mesma nota, que afirma "indignação e protesto veementes contra esta política desumana e indigna de qualquer sociedade civilizada e democrática".



A concentração contra a separação de crianças migrantes nos EUA está marcada para quinta-feira, às 19h, no Largo de Camões, em Lisboa.