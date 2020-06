A pandemia voltou a trazer a ciência para o centro do debate político, mas nem sempre políticos e cientistas estão do mesmo lado. São muitas as vezes em que propostas que até citam estudos e fontes científicas são arrasadas pela comunidade científica. Incluir as terapias alternativas na Lei de Bases da Saúde ou isentá-las de IVA, licenciar cursos de medicinas não convencionais – tudo medidas aprovadas pelo Parlamento –, proibir a prescrição de ritalina a menores de seis anos ou baixar o IVA para os suplementos alimentares – ambas chumbadas na Assembleia da República - são exemplos de temas que dividem política e ciência.

"Escrever "ciência" a cada parágrafo e dizer que "muitos estudos foram produzidos que mostram a validade de x" não é ciência. É propaganda", ataca o médico e autor do blogue Scimed, João Júlio Cerqueira.







Rui Rio, assumidamente seguidor do polémico médico e grande defensor da suplementação Manuel Pinto Coelho, levou a votos na semana passada um projeto de resolução para aplicar a " taxa reduzida do IVA a substâncias nutrientes ou nutrimentos (vitaminas e minerais) que reforcem o sistema imunológico humano". A proposta, que foi chumbada por PS, BE, PCP, PEV (e teve a abstenção de CDS-PP, PAN, CH), citava a DGS e "trabalhos e contributos científicos" segundo os quais estes produtos poderão ser uma forma de "prevenção, contenção e combate" à covid-19. O problema é que não há consenso científico sobre o tema.



Mas BE, PAN e CDS também já foram muito atacados por propostas que a comunidade científica acredita irem contra as evidências aceites pela Ciência.







Médicos e cientistas falam em "pseudociência" e defendem a criação de órgão consultivo que pudesse ajudar o poder político a tomar decisões mais informadas.