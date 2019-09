PNR pinta muro grafitado no Técnico pelo Bloco de Esquerda

Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre propaganda política e eleitoral, os murais públicos são permitidos desde que não sejam grafitados em: monumentos nacionais,

O Partido Nacional Renovador (PNR) esteve, esta segunda-feira, junto ao Instituto Superior Técnico em campanha e pintou o mural grafitado pelo Bloco de Esquerda a semana passada. De acordo com a lei, o mural do BE é considerado propaganda eleitoral e portanto, a sua violação, é punível por lei, podendo os responsáveis do PNR ter, inclusive, de cumprir pena de prisão.No passado dia 18 de setembro, Maraian Mortágua e militantes do BE foram até à Alameda, em Lisboa, e pintaram um dos muros exteriores do Técnico. A fotografia que mostrava a presença da dirigente bloquista foi amplamente divulgada e a atitude do BE criticada, apesar de não ser ilegal.O líder do partido, José Pinto Coelho, acusou os bloquistas de terem cometido um ato selvagem e ilegal. No entanto, a lei dita que a ação promovida pelo partido de Catarina Martins não é ilegal.De acordo com um parecer da edifícios religiosos, sedes de órgãos de soberania, de regiões autónomas ou de autarquias locais, tal como em sinais de trânsito, placas de sinalização rodoviária, interior de quaisquer repartições ou edifícios públicos ou franqueados ao público, incluindo estabelecimentos comerciais e centros históricos.Num vídeo publicado na página de Facebook do PNR, um dos seus militantes afirma que a pintura por cima do mural é "mais um exemplo de cidadannia" do partido liderado por José Pinto Coelho.De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia da República, a violação de um qualquer meio de campanha é punível por lei. A LEAR dita mesmo, no artigo 39º : "Quem roubar, furtar, destruir, rasgar, desfigurar ou por qualquer forma inutilizar ou tornar inelegível, no todo ou em parte, material de propaganda eleitoral ou colocar por cima dele qualquer outro material é punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias".O presidente do IST recorreu às redes sociais para criticar o mural e os seus autores "Cerca de dez estudantes contestaram a ação do PNR, avança a SIC Notícias, tendo os ânimos serenado com a chegada da PSP que apreendeu o material de pintura e identificou o presidente, o vice-presidente e o secretário-geral do PNR.