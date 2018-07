"Vamos ocupar o prédio do Robles" é o nome do evento marcado para dia 31 de Julho do Partido Nacional Renovador, que pretende convidar os utilizadores da rede social para uma acção de ocupação do prédio de Alfama comprado por Ricardo Robles. Até ao momento, há 294 confirmações e 1.400 interessados.

"Se temos esta vergonha de políticos medíocres, vigaristas e aldrabões, é porque há quem vote neles. A culpa é dos eleitores que parece que gostam de ser roubados", lê-se na descrição do evento. "Nós não! Lutamos pela justiça e pela ética nos cargos públicos. Não toleramos esta constante pilhagem ao erário público por parte dos ‘pulhíticos’ do sistema, aldrabões e hipócritas, que se servem dos cargos em vez de servirem", garantiu o partido de extrema-direita.





PNR- Robles

"No dia 31 às 12h30, vamos "oKupar" o prédio do político de Extrema-Esquerda-caviar", termina o PNR, que tem usado ainda o seu site oficial para tecer duras críticas ao político.

A polémica a rodear a compra e intenção de venda do prédio de Alfama pelo bloquista parece estar longe do fim, depois de o Jornal Económico ter revelado a informação de que o vereador da Câmara de Lisboa comprou juntamente com a irmã um imóvel leilão à Segurança Social por 347 mil euros, para o colocar seguidamente à venda por 5,7 milhões através de uma agência imobiliária – apesar de se mostrar categoricamente contra a especulação imobiliária.

O referido prédio foi também vandalizado no sábado à tarde por desconhecidos, que escreveram na fachada "Aqui podia morar gente", acompanhado pelo símbolo do Bloco de Esquerda.