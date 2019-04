Capa n.º 780

Manuel Pizarro, que ocupa o nono lugar da lista do PS às europeias e já foi secretário de Estado da Saúde, é médico no Centro Hospitalar de São João, no Porto. E parece ter o dom da ubiquidade. Várias imagens das páginas de registo informático de Pizarro surgiram na Internet, no blogue do enfermeiro sindicalista José Correia Azevedo – que não explica como teve acesso a elas.Mas aquele registo de presenças do médico (que a SÁBADO enviou ao hospital, que não contestou a sua veracidade até ao fecho desta edição) mostra incoerências. A 18 de junho de 2017, Pizarro foi registado como estando presente no hospital entre as 8h30 e as 14h30. Só que praticamente durante toda a manhã desse dia, esteve em reunião do executivo da Câmara Municipal do Porto – aliás, o respetivo vídeo está disponível no site da autarquia. O padrão repete -se noutros dias. Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 11 de abril de 2019.Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO