O ex-ministro da Economia Manuel Pinho terá dado um benefício indevido de 852 milhões de euros à EDP, enquanto esteve em funções no Governo de José Sócrates. Este valor foi atribuído através da extensão da exploração de 27 barragens por 25 anos. Segundo uma perícia do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, o valor mínimo para essa concesão era de 1.611 milhões de euros. No entanto, a EDP pagou apenas 759 milhões de euros.Saiba mais em Correio da Manhã