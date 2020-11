ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de novembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de novembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Sentiu-se a frustração entre os apoiantes de José Manuel Bolieiro. Nas vésperas das eleições regionais, o candidato parecia não estar a conseguir reagir em frente às câmaras a uma notícia que o dava como um dos investigados pelo Ministério Público pelo crime de insolvência culposa da empresa Azores Parque, quando presidia à Câmara de Ponta Delgada. Aconselharam-no a explicar aos jornalistas que o PS também votara a decisão em assembleia municipal. Não o fez."Eu sei que dizem que sou molinho. Mas eu sou assim na minha vida e na política", respondeu o homem que conseguiu negociar uma coligação PSD-CDS-PPM, com apoio parlamentar do Chega e do IL, para governar. Atraça o perfil do Zézinho da Lomba do Loução, no concelho da Povoação, aos primeiros anos no PSD e às negociações para conseguir governar os Açores.