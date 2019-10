Pequenos partidos têm listas cheias de familiares. Porquê?

Os partidos mais recentes e mais pequenos têm dezenas de familiares nas suas listas a deputados, sendo que o nepotismo é tido por muitos como um dos grandes problemas da política nacional. A Lei Eleitoral dita que sejam necessários centenas de candidato por partido. Para os mais recentes, o seu preenchimento torna-se uma questão de sobrevivência ou incapacidade de estarem representados em todos os distritos. É a Lei Eleitoral demasiado dura para estes partidos? Iniciativa Liberal diz que sim. Aliança diz que há mais impedimentos.

Correndo as listas apresentadas por partidos como o Livre, o Iniciativa Liberal ou o Aliança (estes dois últimos concorrem pela primeira vez a eleições legislativas), é possível encontrar dezenas de casos de familiares nas suas listas. O que motiva a presença de tantos familiares nas listas de partidos pequenos?

A Lei Eleitoral da Assembleia da República dita que as listas propostas às eleições legislativas tenham candidatos em "número igual ao dos mandatos atribuídos ao círculo eleitoral". Ou seja, se em Lisboa são atribuídos 49 mandatos, um partido tem de ter pelo menos 49 candidatos efetivos.

São ainda precisos entre dois a cinco candidatos suplentes por círculo eleitoral. Isso quer dizer que um partido precisa sempre de ter pelo menos 272 candidatos nas suas listas, um número que muitos partidos têm dificuldade a completar, recorrendo por isso a familiares que muitas vezes até nem têm particular interesse em serem eleitos. Servem apenas para fazer número.

Entre os três partidos que mais vezes surgem nas sondagens como capazes de eleger pelo menos um deputado (Livre, Aliança e Iniciativa Liberal), há, em cada uma das listas, cerca de 20 apelidos que se repetem. O que leva estas organizações a escolher tantas pessoas com ligações familiares?

Quando a SÁBADO questionou fonte oficial da Aliança, o novo partido do ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, sobre a presença de vários familiares na sua lista, a princípio recebeu a resposta de que não era verdade, não havia familiares nas listas, mas confrontados com os mais de 15 exemplos encontrados, a resposta mudou.

Relativamente à presença de familiares nas suas listas, a Aliança refere que "não tem nenhum preconceito nem dogma" com o assunto, "desde que observados os mais elementares critérios de razoabilidade e bom-senso". Mas reforça, através da fonte oficial: a acontecer haver familiares nas listas, "não é regra".

O partido liderado por Pedro Santana Lopes nega ainda veemente comparações entre os seus casos "com as chamadas "listas fantasma", constituídas por pessoas que nada têm que ver com o respetivo círculo e, muito menos ainda, com o anátema que recaiu há tempos sobre o Governo, sobre as ligações familiares no Governo".

Fonte oficial da Iniciativa Liberal, um dos partidos mais críticos do nepotismo no Governo, tendo mesmo feito uma campanha baseada na #ComPrimos, em referência ao caso de nomeações familiares no PS, explicou que, sendo um partido pequeno foi muito complicado completar as listas necessárias para poder concorrer.

"Os partidos emergentes e pequenos fazem um enorme esforço para apresentar listas em todos os círculos para possibilitar que todos os eleitores os tenham como opção no boletim de voto", explicou a fonte.

"Os nomes que referencia, com uma excepção, estão sobretudo em lugares não elegíveis", explicou a fonte do partido liberal liderado por Carlos Guimarães Pinto. Acrescentou ainda que, em referência à presença de quatro elementos da família Chartes de Azevedo, apesar de haver dois nomes "que estão nas listas pelo mérito da sua dedicação e entrega no desenvolvimento do Programa e da preparação desta campanha", outros dois estarão nas listas apenas para que estas possam estar no boletim de voto.

Já a Aliança nega a tática de "encher listas". "As listas da Aliança, portanto, não são uma questão de "preencher nomes", mas sim uma questão cívica e política, que corresponde à expressão da vontade popular, como cabe aos partidos", respondeu fonte oficial.

Nas listas do Livre foram encontradas mais de 20 candidatos com ligações familiares. A SÁBADO tentou contactar o partido, mas não obteve resposta.

Ambos os partidos que responderam afirmaram que nas listas a deputados haverá sempre familiares, incluindo nos "partidos grandes". Mas a Iniciativa Liberal afirma que a pressão do Estado impede pequenos partidos de se afirmarem. Já a Aliança considera que são outros os impedimentos, como a falta de representatividade na comunicação social.