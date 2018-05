De Fevereiro até ao Congresso, Pedro Nuno Santos esteve num crescendo de visibilidade. Escreveu artigos, deu entrevistas, pôs os seus mais próximos a aparecer, desdobrou-se em debates e conferências dentro e fora do partido. A intenção era clara: assegurar que não se escreveria uma linha sobre o pós-costismo que não incluísse o seu nome.

Conseguiu sair do Congresso da Batalha com a expressão "pedronunismo" no léxico do PS, levantou a sala com aquele que foi um dos discursos mais marcantes do conclave e está agora no Secretariado Nacional. Missão cumprida: é o putativo candidato a futuro líder que ninguém hesita em colocar na pole position de uma corrida que ainda não tem data marcada porque, como António Costa frisou no seu discurso, o actual secretário-geral ainda não meteu "os papéis para a reforma" (nem o deve fazer tão cedo).

Agora, Pedro Nuno Santos tem de manter alguma discrição. "Agora, vamos entrar em hibernação", diz à SÁBADO um elemento do seu círculo mais próximo.

Pedro Nuno sabe que tem de evitar o desgaste de estar sempre debaixo dos holofotes numa corrida que será uma longa maratona e não um sprint até à liderança.

Isso é, aliás, ainda mais importante porque o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares não só não é oposição ao actual líder como é uma peça essencial da sua equipa e estar continuamente a aparecer como eventual futuro candidato à liderança pode causar ruído na tarefa que tem no Governo na articulação com os parceiros à esquerda.

A consciência disso fez Pedro Nuno Santos aparecer no último dia de Congresso com um aspecto mais descontraído do que o normal e evitar fazer declarações aos jornalistas.

Pedro Nuno trocou o fato – sem gravata – por um pólo com um ar mais casual e fugiu às câmaras de televisão que tentavam obter comentários no encerramento do Congresso. "Este é dia de António Costa", justificava um elemento da sua equipa.

Aquilo a que Pedro Nuno Santos não se furtou foi ao contacto com os militantes. Descontraído, não recusou nenhum pedido de foto, posou para selfies, distribuiu cumprimentos e falou com quem o procurou.

O pedronunismo marcou a posição para o futuro num congresso que abre as portas a uma renovação geracional no partido e agora o trabalho que Pedro Nuno e os seus seguidores continuarão a fazer dentro do PS terá sobretudo o espaço dos bastidores partidários.

Os novos rostos do PS

Pedro Nuno Santos afirmou-se neste conclave, mas não está sozinho numa galeria de novos rostos que ganharam destaque neste Congresso.

Ana Catarina Mendes continua a ser secretária-geral adjunta e reforça o seu poder na Comissão Permanente de onde sai um dos membros da ala pedronunista, João Galamba.

Mariana Vieira da Silva teve palco como coordenadora da moção estratégica de António Costa e assumiu-se como um dos elementos da nova geração com peso no partido.

Fernando Medina não deixou sem resposta a tentativa do pedronunismo de puxar o PS para a esquerda e trouxe ao Congresso o pragmatismo do centro. Medina não entusiasmou, mas posicionou-se como uma alternativa ao pedronunismo no pós-costismo.

Duarte Cordeiro, líder da maior federação socialista, teve sobretudo palco como um dos indefectíveis de Pedro Nuno, mas ficou claro que tem peso no partido.