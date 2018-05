O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que "se houver matéria criminal" no caso da alegada destruição de documentos da Protecção Civil sobre os incêndios em Pedrógão Grande de 2017, essa prova deve entrar na investigação que está em curso."Se houver matéria criminal nesse domínio, naturalmente que entra na investigação que está em curso", reforçou disse o Presidente numa visita ao Mercado Temporário do Bulhão, no Porto, reagindo à notícia avançada esta quarta-feira pelo jornal Público de que o relatório da Protecção Civil dava conta de documentos destruídos acerca dos incêndios que resultaram na morte de 67 pessoas."Relativamente aos incêndios, há uma parte que compete à investigação criminal. Se houver matéria nesse domínio naturalmente deve entrar na investigação que está em curso", defendeu Marcelo.Questionado sobre a possibilidade de o relatório ter sido escondido pelo Governo - foi entregue pelos investigadores em Novembro -, Marcelo respondeu: "Eu não tenho sobre isso elementos nenhuns que me permitam formular uma opinião. Houve uma notícia neste momento é prematuro formular opinião sobe aquilo que não pude estudar, não pude investigar, de que não tive conhecimento".A Administração Interna veio a público dizer que enviou o relatório para o Minsitério Público, estando este em segredo de justiça, razão pela qual não o terá divulgado, como acontecera com os dois relatórios anteriores que foram divulgados no site oficial do Governo.