“O Chega é um Objeto Político Não Identificado. É um pudim instantâneo”

Voltou ao parlamento, 10 anos depois, apoiando Rui Rio. Mas está desiludido, recusa alianças ou proximidades com o incoerente Chega - só é possível conversar com o CDS ou o IL. Correr pela liderança? Não diz nunca.Qualquer política de coligações terá de ser discutida em Conselho Nacional, assim que ocorra. Mas é uma falsa ideia a de que se devem discutir coligações com o Chega. O Chega é um partido de protesto, não é um partido de governo. Governar implica uma ideia para o País. O Chega não tem nem uma ideia para o SNS, nem para a Segurança Social, nem para o sistema fiscal. É um OPNI (Objeto Político Não Identificado). É um pudim instantâneo: mete uma polémica, mistura com um sentimento negativo e, pumba, tem um partido. Não é possível governar com um partido que anda ao sabor dos likes nas redes sociais.O Chega tem como ideia fundamental o desmantelamento do sistema político e constitucional. Como é possível o PSD, fundador da democracia, coligar-se com este partido? Se há dúvidas sobre se o Chega é a favor da pena de morte, como é que o PSD pode considerar sequer a ideia de uma coligação?O PSD tem de trabalhar para construir uma alternativa ao socialismo e à esquerda. Não é possível uma maioria reformista com um partido antissistema. Há muitas diferenças, mas é possível conversar com o CDS e a Iniciativa Liberal. O Chega tem incoerências permanentes. São contra o SNS, mas depois já não são. São contra as pensões vitalícias para políticos, mas têm alguém que tem uma dessas pensões. São a favor da exclusividade dos deputados, mas o líder não está em exclusividade.